В Екатеринбурге хозяйка напавшего на маму с ребенком пса отказалась его усыплять

Ротвейлера, напавшего на маму с ребенком в Екатеринбурге, скорее всего, не будут усыплять: хозяйка отказалась это делать, а пострадавшая не настаивает на таком исходе, сообщает RT .

«Соседка сказала, что собаке 3 года и они ее любят, поэтому отказываться от нее не хотят», — заявила пострадавшая Надежда.

По словам женщины, соседка уже с ней связалась и предложила помощь, но на ее условия — оплатить няню для ребенка и психолога — не согласилась.

Собака не впервые нападает на людей, подобный случай произошел в прошлом году. Тогда ротвейлер забежал в чужой двор и кинулся на женщину.

Пострадавшая также рассказала, что в момент нападения сразу закрыла собой ребенка и пролежала так полчаса. Увести собаку сумели только соседи: ее приманили колбасой. В этот момент мать с ребенком заскочили в машину мужчины, который все снимал на телефон.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали владельца собак, которые напали на ребенка. Хозяин не кормил хаски более 10 суток. Мальчик в реанимации, а псов усыпили.