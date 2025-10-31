В Домодедове поймали разыскиваемую по делу о терроризме жительницу РФ

Жительницу России Алпият Абдулмуталибову*, которую заочно арестовали в РФ и объявили в международный розыск по делу об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Задержание Абдулмуталибовой* силовики провели в аэропорту Домодедово. Ее держат в помещении, работающем как следственный изолятор. Затем женщину собираются отправить в СИЗО в Республику Дагестан, поскольку дело возбудили там.

Суд региона в конце прошлого месяца продлил длительность ареста Абдулмуталибовой* на два месяца. При этом тогда ее еще не доставили в Дагестан.

Абдулмуталибова* принимала участие в заседании суда по видеосвязи. Адвокат женщины отмечал, что у нее шесть детей. Пять из них несовершеннолетние. Она заявила, что будет приходить по первому требованию следствия, если останется за свободе.

Однако дагестанский суд продлил Абдулмуталибовой* меру пресечения в качестве содержания под стражей на 2 месяца и 5 суток. Решение начало действовать в середине октября. Женщину собираются отправить в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан.

*Алпият Абдулмуталибова внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

