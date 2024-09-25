В Дмитровском округе нашли тела наркомана и его 21-летней возлюбленной

В поселке Деденево Дмитровского городского округа обнаружили тела 36-летнего наркомана и его 21-летней возлюбленной, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Трупы нашли в квартире. Известно, что умершая девушка родом из Белоруссии, она переехала в Подмосковье, где познакомилась с разведенным мужчиной.

Тот раньше был женат. С супругой он развелся из-за своего пристрастия к наркотикам. С новой возлюбленной у него также не сложилось. Отмечается, что мужчина избивал 21-летнюю подругу. Та уехала на родину, но возлюбленный уговорил вернуться к нему.

Оба работали в магазине. Мужчина был мерчандайзером, а девушка занималась рекламой.

На данный момент точная причина смерти обоих не установлена. По предварительным данным, они могли умереть из-за передозировки запрещенными веществами или после случайного отравления.

Ранее голый наркоман ворвался в супермаркет в Балашихе и разгромил его. Мужчину удалось связать и уложить на пол, но он внезапно умер.