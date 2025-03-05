В Дагестане отменили режим контртеррористической операции

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Оперштаб Дагестана: КТО отменена в Кировском районе Махачкалы

Режим контртеррористической операции перестал действовать в Кировском районе Махачкалы Республики Дагестан 5 марта в 06:20. Были ликвидированы угрозы жизни россиян, рассказала пресс-служба оперативного штаба Дагестана, сообщает РИА Новости .

Сотрудники ФСБ ликвидировали четверых боевиков. На месте столкновения силовиков с бандитами обнаружили гранатометы, автоматы и пистолет. Оружие лежало в тайнике рядом.

Деятельность уничтоженных боевиков координировала организация ИГИЛ*.

Режим КТО объявили в поселке Семендер в Махачкале около 01:00 5 марта. Выяснилось, что неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление дагестанским силовикам.

Жителей домов, которые находятся в зоне проведения КТО, эвакуировали. Группа, состоящая из четырех боевиков, планировала атаковать один из объектов силовиков. Преступников блокировали на окраине Семендера.

Затем около 06:00 5 марта боевиков ликвидировали.

*Организация «Исламское государство» добавлена НАК в список экстремистских и террористических и запрещена.