В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам
В Махачкале неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это произошло во время проверки информации о возможной подготовке теракта.
Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
Отмечается, что меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.