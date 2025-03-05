В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам

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Отмечается, что это произошло во время проверки информации о возможной подготовке теракта.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.