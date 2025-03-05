Режим КТО объявили в поселке Семендер в пригороде Махачкалы

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителям Дагестана угрожают автомобили-призраки закрывшегося 3 года назад ФК «Анжи». Машины ездят по дорогам на бешеной скорости и уже насобирали 500 штрафов на более чем 13 млн рублей.