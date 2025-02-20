Летают по дорогам: Дагестан кошмарят автомобили-призраки ФК «Анжи»

Жителям Дагестана угрожают автомобили-призраки закрывшегося 3 года назад ФК «Анжи». Машины ездят по дорогам на бешеной скорости и уже насобирали 500 штрафов на более чем 13 млн рублей, сообщает SHOT .

За клубом закреплены Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. На них уже оформлено 494 штрафа на сумму 13 094 821 рубль. При этом неизвестно, кто же ездит на этих автомобилях. Они оформлены на футбольный клуб, который закрылся еще в 2022 году. По документам им владеет бизнесмен Осман Кадиев.

В том числе у клуба накопилась задолженность перед налоговой на сумму 2 766 000 рублей, а также судебные издержки на 11 786 000 рублей. При этом «Анжи» закрылся из-за задолженности перед РФС в размере 45 млн рублей.

1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении ФК. Кадиев передал новым владельцам права на использование бренда «Анжи». Команда играет в Любительской лиге Дагестана, а в этом году сыграет уже на профессиональном уровне.