В больнице Перми изнасиловали пациентку

В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании в больнице. Жертвой преступления стала девушка, которая поступила в медицинское учреждение 1 января 2026 года, об этом сообщил Следком Прикамья .

По предварительным данным, 1 января 2026 года девушка была госпитализирована в приемное отделение одной из больниц, находящихся в Индустриальном районе Перми. По словам потерпевшей, во время пребывания в медицинском учреждении в отношении нее совершили преступление сексуального характера.

Теперь следователь следственного отдела по Индустриальному району Перми, входящего в состав СУ СК России по Пермскому краю, осуществляет процессуальную проверку, предусмотренную статьей 131 Уголовного кодекса РФ «Изнасилование».

На данный момент следователь осмотрел место происшествия, допросил заявительницу и сотрудников больницы, изъял вещественные доказательства, необходимые для расследования. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с процессуальным законодательством.

