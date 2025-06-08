В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя

В результате атаки беспилотника в поселке Красная Яруга в Белгородской области пострадали двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. С травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями его доставили в Ракитянскую ЦРБ. Сейчас ему проводят операцию.

Второй пострадавший, сотрудник администрации, с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в больницу. Информация о его состоянии уточняется.