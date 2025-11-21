В Белгороде военнослужащий устроил взрыв гранаты в съемной квартире

В Белгороде 24-летний военный Максим из Калуги снял через интернет квартиру на проспекте Славы на сутки, куда пригласил девушку. Во время совместного распития алкоголя в помещении прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Как выяснилось, военный привез с собой боевую гранату и привел ее в действие. В результате взрыва сам виновник получил тяжелые ранения, его спутница также была травмирована. Прибывшие спасатели обнаружили в квартире еще и квадрокоптер военнослужащего.

Взрывной волной и последующим пожаром был нанесен значительный материальный ущерб, оцениваемый в 1,5 млн рублей. Пострадала не только сама квартира, но и общедомовые системы — отопление и газоснабжение, были выбиты окны, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Владельцы жилья сообщают, что мать виновного и его командование отказались компенсировать ущерб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.