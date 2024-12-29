Уже 120 человек найдены погибшими при крушении самолета в Южной Корее

Число погибших при крушении самолета в Муане в Южной Корее выросло до 120 человек, сообщает РИА Новости .

Такие данные приводит агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

Ранее заявлялось о 85 погибших в авиакатастрофе.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. У него не раскрылись шасси. Борт сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту был 181 человек. Спаслись только двое членов экипажа.