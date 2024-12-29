Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 85

Количество погибших при крушении самолета в Муане в Южной Корее увеличилось до 85, сообщает РИА Новости .

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. У него не раскрылись шасси. Борт сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту был 181 человек.

Ранее СМИ писали о 62 погибших.

Как уточняет агентство Yonhap, только двое спасены. Это два члена экипажа лайнера, одна женщина и один мужчина.

Россиян на борту разбившегося южнокорейского самолета не было. Там находились корейцы и два тайца.