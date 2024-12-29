Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62
Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее увеличилось
Число погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Южной Корее выросло до 62, сообщает RT.
«Число погибших в результате крушения пассажирского самолёта в аэропорту Муан возросло до 62», — сказано в сообщении
Также уточняется, что у самолета было сломано шасси и борт пытался сесть на фюзеляж.
Самолет южнокорейской авиакомпании «Jeju Air» разбился при посадке после столкновения с птицей. Ранее сообщалось о 28 и, позже, о 47 погибших.
На борту Boeing 737 не было россиян.