Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62

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Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее увеличилось

Число погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Южной Корее выросло до 62, сообщает RT .

«Число погибших в результате крушения пассажирского самолёта в аэропорту Муан возросло до 62», — сказано в сообщении

Также уточняется, что у самолета было сломано шасси и борт пытался сесть на фюзеляж.

Самолет южнокорейской авиакомпании «Jeju Air» разбился при посадке после столкновения с птицей. Ранее сообщалось о 28 и, позже, о 47 погибших.

На борту Boeing 737 не было россиян.