Узбек-хакер взламывал «Госуслуги» россиян и прописывал к ним мигрантов

В Башкирии задержан гражданин Узбекистана Азаматжон Р., которого обвинили во взломе чужих аккаунтов на «Госуслугах» для регистрации мигрантов, сообщает Baza . Силовики считают, что иностранец тайно регистрировал приезжих в квартирах россиян, которые даже не знали об этом.

Следствие полагает, что Азаматжон брал деньги за помощь мигрантам, которые хотели встать на учет в России. Узбек взламывал аккаунты граждан на «Госуслугах» и тайно прописывал к ним приезжих.

Фигурант находился не в России, когда на его след вышли правоохранители. Позже он вернулся в Башкортостан, но вскоре решил улететь в Москву и после — в Минск. Несмотря на попытку сбежать, иностранца успели задержать в Стерлитамаке, после чего его доставили в Уфу.

На узбека возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства). По решению суда он отправлен под домашний арест.