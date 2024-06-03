Упавший с дома кирпич едва не убил женщину с ребенком в Москве

На Молодогвардейской улице в столице упавший с дома кирпич чуть не убил женщину с двухлетним ребенком, сообщает Baza .

Семья подъехала к дому на машине. Мужчина пошел открывать дверь родным. Когда его супруга с ребенком на руках собиралась выйти, он заметил летящий кирпич. Мужчина закричал, чтобы остановить жену.

Кирпич упал недалеко от авто и разбил стекло припаркованной машины. Обломки и осколки также попали в салон иномарки, где были женщина и ребенок.

По предварительной информации, кирпич рухнул с разрушающегося дымохода на доме.