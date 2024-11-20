«Умерла так умерла»: сын Светличной о смерти мамы

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Алексей Ивашов, сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, прокомментировал смерть мамы словами «умерла так умерла» и «все умирают». Вместе с тем он заявил, что их конфликт «уже давно» закончился, сообщает Starhit.ru со ссылкой на программу «Малахов».

Ивашов добавил, что Светличная ушла из жизни спокойно и жила в «таком шикарном хосписе».

«Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу», — сказал сын артистки.

Светлана Светличная скончалась 16 ноября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Звезды советского кино не стало в возрасте 84 лет.

20 ноября Светличную похоронили в Москве. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты.