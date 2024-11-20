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В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

Церемония прощания с советской актрисой Светланой Светличной завершилась в Москве. Гроб с телом звезды вынесли из Дома кино под аплодисменты, сообщает SHOT .

В среду в столице простились с актрисой Светланой Светличной. Церемония прощания состоялась в Доме кино. Гроб с телом звезды расположили на сцене.

Попрощаться с актрисой пришли ее близкие, друзья и коллеги. В зале были Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин и т. д.

В конце церемонии гроб под аплодисменты вынесли из Дома кино. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

Светличная умерла 16 ноября. Ей было 84 года. Звезда советского кинематографа долгие годы боролась с онкологией.