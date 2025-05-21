Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа» Надежда Репина

В среду на 79-м году жизни скончалась актриса, сценарист и режиссер игрового кино Надежда Репина, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Надежды Алексеевны», — говорится в сообщении.

Надежда Репина родилась 13 марта 1947 года в Москве. В 1971 году окончила актерский факультет ВГИКа, а в 1987 году — режиссерский факультет. В период с 1971 по 1993 год Надежда Алексеевна работала в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». За это время она приняла участие более чем в 30 кинопроектах, в том числе «Служебный роман», «Любить человека», «Странные люди» и др.

В качестве режиссёра-постановщика Репина создала игровые фильмы: «Дебил» по рассказу Василия Шукшина, «Коррида» по повести Виктории Токаревой, «Собака», «Мне не забыть, не простить» по пьесе Марии Арбатовой и «Грань». Также она сняла документальный фильм «Убийство за квартиру» из цикла «Криминальная Россия. Современные хроники».

Кроме того, в период с 1993 по 2013 год Надежда Репина работала режиссером-постановщиком в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Надежда Алексеевна является автором книги «Все к лучшему» и статей о кино.

Ранее в возрасте 98 лет ушел из жизни советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича.