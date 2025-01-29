Умер заслуженный артист России Борис Улитин

Заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер на 86 году жизни. Около 60 лет он прослужил в труппе театра Комедии, сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все детство Улитин провел за кулисами, потому что был родом из творческой семьи — отец руководил театром, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он остался в Ленинграде на попечении тети. Свою мать он увидел только в 1943 году.

Улитин окончил театральный институт, а затем его талант заметил режиссер Николай Акимов. Он пригласил актера в театр Комедии, где тот прослужил 60 лет.

Также Улитин озвучивал известных персонажей. Его голосом говорят герои более 40 мультфильмов и фильмов, в том числе персонажи в «Звездных войнах», «Пиратах Карибского моря», «Чужой против Хищника» и так далее.

«Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что попрощаться с актером, телеведущим, представителем рекламного бизнеса Игорем Янковским можно будет в Москве 30 января. Гражданская панихида состоится в 12:00. Она пройдет в Белом зале Дома Кино по адресу: Васильевская ул. 13. Янковский скончался 26 января в возрасте 73 лет.