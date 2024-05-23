Украинский беспилотник рухнул на дом в Белгородской области. Погибла женщина

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Гладков: беспилотник упал на дом в селе Красный Восток Белгородской области

В Яковлевском округе Белгородской области сработала система ПВО. Над селом Красный Восток сбит дрон самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что под завалами было найдено тело женщины. Губернатор принес глубокие соболезнования ее родным и близким.

По словам губернатора, обломками от дрона были посечены частные дома, находящиеся рядом с местом ЧП. Информация о последствиях происшествия уточняется.

Глава региона отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Специалисты продолжают подомовой обход территории.