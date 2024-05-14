Украинский беспилотник ликвидировали над Белгородской областью

сегодня в 12:24

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел во вторник около 11:15 по Москве. Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Прошедшей ночью в Белгороде был объявлен сигнал опасности ракетной атаки. После этого в городе прогремело множество взрывов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате обстрела Белгорода пострадала одна мирная жительница.