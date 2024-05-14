ТАСС: серия взрывов прогремела в Белгороде после объявления опасности
Множество взрывов прогремели в Белгороде после того, как власти объявили в городе опасность ракетного удара, сообщает ТАСС.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде звучит воздушная тревога. Она призвал жителей укрыться в безопасных местах.
Ночью 14 мая ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях.
Жертв, по предварительным данным, нет.