Гладков: один человек пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.
По предварительным данным, пострадала одна женщина. Ее с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга доставляют в больницу.
В результате атаки было повреждено остекление в девяти многоквартирных домах. В трех частных домовладениях посечена кровля. Пострадали шесть автомобилей.
«Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется», — добавил губернатор.
Также повреждения отмечаются в поселке Северный, где пострадала крыша частного дома, а в селе Репное поврежден один автомобиль.