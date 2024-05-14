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Гладков: один человек пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram .

По предварительным данным, пострадала одна женщина. Ее с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга доставляют в больницу.

В результате атаки было повреждено остекление в девяти многоквартирных домах. В трех частных домовладениях посечена кровля. Пострадали шесть автомобилей.

«Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется», — добавил губернатор.

Также повреждения отмечаются в поселке Северный, где пострадала крыша частного дома, а в селе Репное поврежден один автомобиль.