Украинские войска попытались нанести удар по России с помощью десятков БПЛА

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Ночью украинские войска предприняли очередную попытку нанести удары дронами по объектам на территории России. Однако средства ПВО отбили атаку, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска сбили 17 дронов противника. Восемь выведены из строя в небе Брянской области.

Четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской области. Три в Курской.

Еще два БПЛА выведены из строя в Орловской области.

Ранее российские солдаты посадили почти целым американский БПЛА RQ-20. Его электронику изучат специалисты.