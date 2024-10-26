Российские войска посадили почти целым американский БПЛА RQ-20 для изучения

сегодня в 07:53

Российские солдаты захватили американский беспилотник RQ-20 Puma в зоне спецоперации. Дрон уцелел, и отправился на изучение специалистами, сообщает РИА Новости .

Беспилотник обладает небольшими размерами. Внутри RQ-20 Puma, судя по внешнему виду, расположена не самая новая электроника.

Дрон оснащен камерами для ведения разведки, аккумулятором и большим количеством датчиков. Также на беспилотник противника нанесена надпись: «army of drones» — «армия дронов».

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили шесть БПЛА ВСУ над Брянской областью. Никто не пострадал.