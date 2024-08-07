Украина распространяет фейк обращения курского главы Смирнова

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В Курской области опровергли обращение врио губернатора об ополчении

В Курской области опровергли обращение врио губернатора Алексея Смирнова об ополчении, сообщает региональная ГТРК .

Журналисты выяснили, что украинские спецслужбы взяли официальное обращение главы региона о ситуации в области и использовали нейросеть для фейкового заявления о сборе ополчения.

«Будьте внимательны... противник готовит и другие информационные вбросы», — указано в сообщении телерадиокомпании.

Ранее Смирнов сообщал о положении в регионе, частности, о работе ПВО и атаках ВСУ, при которых погибли и были ранены мирные жители.