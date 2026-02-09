Угрожали взрывом: пожарные вскрывают дверь апартаментов в «Москва-Сити»
Пожарные вскрывают дверь апартаментов в «Москва-Сити», откуда угрожали взрывом
Фото - © Медиасток.рф
Пожарные начали вскрывать дверь в апартаментах Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити», сообщает «МК: срочные новости».
Там с 3 часов ночи компания угрожает что-то взорвать. Договориться с людьми по-хорошему не получилось.
Ранее SHOT писал, что этой ночью тусовщики организовали вечеринку в апартаментах. Они также устроили дебош, якобы звонили в экстренные службы и кричали, что устроят взрыв. А еще утверждали об избиении и о том, что их хотят убить.
Точные мотивы неадекватного поведения неизвестны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.