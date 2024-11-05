Угрожал чеченцами: водитель маршрутки отказался везти пенсионерок в Красногорске

В подмосковном Красногорске водитель маршрутки отказался везти двух пенсионерок, а также угрожал «вызвать чеченцев» мужчине, который вступился за них, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Инцидент произошел 1 ноября. Водитель маршрутки отказался везти двух пожилых женщин, закрыв двери прямо перед лицом одной из них. В этот же момент к остановке бежала вторая пенсионерка — она тоже не смогла сесть в автобус.

За пожилых женщин вступился один из пассажиров. Он заявил, что на вопрос о том, почему пенсионерок не посадили в маршрутку, водитель «устроил истерику, угрожал чеченцами, видимо крышующими данный маршрут», а затем дал свой ответ.

По словам водителя, пожилые люди «ему треплют нервы», а также не могут без посторонней помощи зайти в салон и поднять свой багаж. Отмечается, что у одной из женщин, которую водитель не захотел везти, была с собой тележка.

Ранее жители Люберец заявили, что в местных автобусах продают насвай, которым запрещено торговать в России. По их словам, «сделку» осуществляют водители, которые реализуют товар прямо в салоне.