Угроза экосистеме: в Нижнем Новгороде незаконно ловят редких лесных птиц

В Нижнем Новгороде участники природоохранных проектов и орнитологи рассказали о случаях отлова редких лесных птиц — щуров — в городских парках в январе, что вызывает опасения за сохранность популяции и состояние экосистемы, сообщает ИА «Время Н» .

В январе 2026 года в Нижнем Новгороде были зафиксированы случаи отлова редких лесных птиц — щуров. Нижегородский художник и бердвотчер Александра Коломиец рассказала, что ей удалось сфотографировать этих птиц, которые крайне редко встречаются в регионе. Однако вскоре стало известно, что некоторые жители ловят щуров прямо в городских парках.

По словам местной жительницы Анны, 10 января двое мужчин с разрешением на вылов десяти щуров пытались поймать несколько особей с помощью звуковой приманки и специального шеста. Анализ объявлений в интернете показал, что в городе и области активно продают различных певчих птиц, включая щуров, несмотря на то, что их появление в регионе носит эпизодический характер.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области пояснили, что для отлова щуров требуется специальное разрешение, а лимиты на добычу определяются без учета реальных данных о численности птиц. Кандидат биологических наук Сергей Бакка отметил, что отсутствие точных подсчетов популяций затрудняет контроль за ущербом природе, а предприниматели и браконьеры могут злоупотреблять выданными разрешениями.

Эксперты подчеркивают, что сокращение численности редких видов, таких как щуры и белые лазоревки, может привести к нарушению баланса экосистемы. Снижение популяции птиц способствует росту числа вредителей и снижению урожайности, что негативно сказывается на состоянии природы и жизни человека.

