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Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Раменском округе

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Раменском округе, в результате которой пострадали пассажиры автобуса, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Следователи и криминалисты сейчас выясняют все обстоятельства и причины этого ДТП.

Предварительно, 17 мая водитель автобуса столкнулся с грузовиком на 36-м км трассы М-5 «Урал». В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель автобуса.

По данным ГУ МВД РФ по Московской области, в аварии пострадал водитель автобуса, 12 пассажиров, двое из которых дети 2008 и 2009 годов рождения. Всего в ДТП столкнулись три авто: грузовик, легковая машина и автобус.