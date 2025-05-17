12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и фуры в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобус столкнулся с фурой на Новорязанском шоссе у деревни Чулково в Раменском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Минтранса.
Предварительно, пострадали 12 человек, в том числе водитель автобуса. Двое из них госпитализированы в больницу.
«Перед выходом на рейс водитель прошёл медицинский осмотр и был допущен к работе. Транспортное средство выпущено на линию в исправном состоянии», — сообщили в министерстве.
Там добавили, что грузовик без соответствующих аварийных знаков стоял в третьем ряду после ДТП с другим авто. Движение на участке шоссе в настоящий момент затруднено.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.