12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и фуры в Подмосковье

Автобус столкнулся с фурой на Новорязанском шоссе у деревни Чулково в Раменском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Предварительно, пострадали 12 человек, в том числе водитель автобуса. Двое из них госпитализированы в больницу.

«Перед выходом на рейс водитель прошёл медицинский осмотр и был допущен к работе. Транспортное средство выпущено на линию в исправном состоянии», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что грузовик без соответствующих аварийных знаков стоял в третьем ряду после ДТП с другим авто. Движение на участке шоссе в настоящий момент затруднено.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.