До 14 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Раменском округе

Число пострадавших в ДТП с участием паркетника, фуры и рейсового автобуса в Раменском городском округе возросло до 14, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, в субботу около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП фуры с автомобилем Kia Sportage. Водители планировали установить на проезжей части аварийный знак, однако в этот момент в грузовик на полном ходу въехал рейсовый автобус.

В результате аварии пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.