ФСБ: житель Ясиноватой в ДНР задержан за попытку вступить в РДК*

Сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике провели задержание жителя города Ясиноватая. Его подозревают в совершении государственной измены, сообщает в Telegram-канале штаб обороны ДНР.

Житель Донецкой Народной Республики вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины. Он планировал вступить в конфликт на стороне противника и участвовать в боевых действиях в рядах террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*.

Сотрудникам УФСБ удалось узнать об умысле мужчины. Его задержание провели рядом с передовой. Открыто уголовное дело по статье 275 УК России — «государственная измена».

Причастного к совершению терактов в Москве и Подмосковье мужчину приговорили к 25,5 годам тюрьмы. Он поджигал военкоматы, осквернял памятники советским воинам и собирал чувствительную информацию для передачи ее СБУ.

*Организация признана в России террористической и запрещена.