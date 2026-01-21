Удмуртский пенсионер-лихач устроил ДТП со школьным автобусом: трое пострадали

сегодня в 12:31

Под Ижевском пенсионер-лихач устроил тройное ДТП со школьным автобусом

Днем 20 января в Завьяловском районе Удмуртии случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. На подъезде к поселку Первомайский столкнулись школьный автобус и две легковые иномарки, сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 69-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze.

После полудня на 2-м километре автодороги Ижевск — Аэропорт мужчина выехал на встречную полосу для обгона автобуса. В ходе маневра произошло столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 38-летней женщины, выезжавшей со второстепенной дороги. После удара Chevrolet отбросило в обгоняемый автобус.

В результате тройного столкновения травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель и 34-летняя пассажирка «Лады», а также 63-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Ижевска.

В момент аварии в салоне школьного автобуса находились 13 человек, из которых 12 — дети. Никто из несовершеннолетних пассажиров не пострадал.

На месте происшествия работали дорожные полицейские. Проводится проверка для установления всех обстоятельств и степени вины участников движения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.