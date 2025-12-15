Ученик, ранивший педагога ножом в Петербурге, пытался покончить с собой

Девятиклассник из петербургской школы № 191, который ранил ножом педагога, пытался свести счеты с жизнью сразу после инцидента, сообщает «Mash на Мойке» .

Педагогу математики 29 лет. В школе ее хвалят и дети, и коллектив. О конфликтах с напавшим мальчиком пока ничего не известно. Его мать сама записала ребенка на дополнительные занятия к учителю, потому что предмет давался ему тяжело.

По информации SHOT, нож школьник взял дома на кухне. На входе его не проверяли. По предварительным данным, мать ребенка также работает в этом учебном заведении учителем истории. Отца у мальчика нет.

Ранее у школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга заметили автомобили скорой помощи и полиции. По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. Школьник напал с ножом на преподавателя.

