Убивший столичную бизнес-леди футболист страдал лудоманией

Футболист Даниил Секач, которого задержали за убийство предпринимательницы в Москве, страдал лудоманией и состоял в тематических чатах в мессенджере Telegram, через которые делал ставки на матчи, сообщает SHOT .

Спортсмен, несмотря на запрет FIFA, делать ставки профессиональным игрокам. нашел чат в Telegram, через который иногда делал прогнозы. Один из них — осенью на матчи Еврокубков. Ставить через спецприложения он не мог, так как его аккаунт сразу же могли заблокировать.

Более месяца назад футболисту позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями. Они сказали, что молодому человеку нужно принять участие в некоторых мероприятиях, а иначе против него заведут уголовное дело. Игрока ФК «Урал» запугали так сильно, что он убил московскую предпринимательницу, после чего запер ее 16-летнюю дочь в квартире с телом мамы. Там же аферисты заставляли девочку совершать действия сексуального характера и снимать это на видео

Похожим образом могли развести и 22-летнюю подельницу футболиста Софью, которую задержали позднее. Девушка передала спортсмену болгарку и. Курьершу могли завербовать в чате инди-игры «Sky: Дети света», где она проводила время последние пару месяцев и переписывалась с украинцами.

