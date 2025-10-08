Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был киллеру 3,6 млн долларов

Расстрелянный в Петербурге известный архитектор Александр Супоницкий был должен был убийце 3,6 млн долларов или около 299 млн рублей. При этом близкие не знали о крупном долге, сообщает SHOT .

Председателя совета директоров группы компаний SUART, члена союза архитекторов СССР Александра Супоницкого застрелили в среду утром в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Его убили в подъезде на глазах 10-летней дочери. Константин Козырев следил на жертвой, а после убийства покончил с собой.

Убийство из-за крупного долга является основной, которую рассматривают следователи. При этом родственники Супоницкого утверждают, что держал долг в тайне. Следствию предстоит выяснить, на что архитектору потребовались деньги.

73-летний Супоницкий жил в квартире площадью 110 кв. м с 38-летней женой Алисой и 10-летней дочкой. Его убийца также был женат, у него двое детей.

