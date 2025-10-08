Поселился рядом: убийца мог следить за архитектором в Петербурге

Жильцы ЖК «Царская столица», где в среду убили архитектора Александра Супоницкого, рассказали, что стрелок Константин К. поселился у них недавно, сообщает SHOT .

Мужчина снимал квартиру на втором этаже, и его редко видели соседи.

Председателя совета директоров группы компаний SUART, члена союза архитекторов СССР Александра Супоницкого застрелили в среду утром в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Его убили в подъезде на глазах 10-летней дочери. Убийца покончил с собой.

73-летний Супоницкий жил в квартире площадью 110 кв. м с 38-летней женой Алисой и 10-летней дочкой. Его убийца также был женат, у него двое детей. Старшему сыну 24 года, он учится на юрфаке СПбГУ и активно высказывается против СВО в соцсетях. Кроме того, самого злоумышленника судили несколько раз за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупном размере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.