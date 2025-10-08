Известного архитектора расстреляли на глазах у собственного ребенка в Петербурге

Известного архитектора расстреляли из карабина на глазах у собственного ребенка в Петербурге. Затем стрелок устроил поджог в квартире и покончил с собой, сообщает Baza .

Инцидент произошел в среду утром в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице. Председатель совета директоров группы компаний SUART, член союза архитекторов СССР Александр Супоницкий повез дочь в школу. Внезапно перед ними появился вооруженный мужчина, заставил их встать на колени и затем выстрелил архитектору в затылок из карабина. После этого девочка побежала домой. На место убийства прибыли экстренные службы.

Из квартиры этажом ниже повалил черный дым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и нашли тело предполагаемого стрелка, который свел счеты с жизнью. Предварительно, между мужчинами ранее произошел конфликт.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Компания Супоницкого проектировала множество значимых объектов в Санкт-Петербурге. Среди них — футуристичная станция метро «Горьковская», автосалон Rolls-Royce, крупные ТЦ и концепция делового центра «Лахта».

