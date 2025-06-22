Убитого 10-летнего мальчика нашли в лесу в Кировской области

В Кировской области подростка подозревают в убийстве 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Накануне следователи получили информацию об исчезновении 10-летнего мальчика. В ходе поиска тело ребенка с ножевыми ранениями было найдено в лесу возле станции Просница.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи установили причастность 14-летнего подростка к убийству мальчика. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения для дальнейшего избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее тела 28-летней россиянки и ее шестимесячной дочки нашли в мешках у виллы в Италии. В убийстве подозревают возлюбленного покойной и отца ее ребенка.