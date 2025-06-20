В Италии нашли тела россиянки и ее шестимесячной дочки. Их мог убить продюсер

Mash: тела россиянки и ее шестимесячной дочки нашли в мешках у виллы в Италии

Около виллы в Риме обнаружили тела 28-летней россиянки Анастасии Т. и ее шестимесячной дочки Андромеды. В убийстве подозревают возлюбленного покойной и отца ее ребенка — американца и несостоявшегося кинопродюсера Фрэнсиса К., сообщает Mash .

Тела россиянки и ее дочки нашли рядом с виллой Памфили — трупы лежали в мешках и были забросаны травой и сорняками. По данным СМИ, Анастасия умерла минимум на четыре часа раньше Андромеды.

У погибшей малышки обнаружили травмы конечностей и подозрительный синяк на затылке. Итальянские правоохранители проведут токсикологические экспертизы.

Погибшая женщина была родом из Омска. В эфире итальянского ток-шоу мать опознала женщину по татуировкам.

Журналисты отмечают, что в расследовании об убийстве также фигурируют полицейские. Анастасия несколько раз вызывала звонила в полицию и просила защитить от побоев своего сожителя-американца, но силовики бездействовали.

По информации СМИ, предполагаемого убийцу Фрэнсиса К. задержали 13 июня на греческом острове Киатос. Он прилетел в страну с поддельными документами.