Убил бабушку и друга: серийный отравитель из Балашихи извинился перед жертвами

Артем М. из Балашихи, обвиняемый в массовых отравлениях родных и близких, полностью признал свою вину и принес извинения своим жертвам, сообщает РЕН ТВ .

Молодой человек рассказал, что изначально планировал отравить только отчима. По словам Артема, тот якобы оказывал на него «большое психологическое давление».

«Я хотел бы принести свои глубочайшие искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий», — сказал обвиняемый.

Также он заявил, что не планировал завладеть имуществом отравленных родственников. Он указал на теплые отношения с сестрой, которая также подверглась отравлению.

Молодого человека задержали в Балашихе в 2024 году после того как выяснилось, что он регулярно подсыпал в еду родителей химические вещества с целью смертельного отравления. На допросе Артем признался, что таким же способом убил приятеля. Были и другие случаи отравлений.

Молодого человека обвиняют в причастности к смерти своей бабушки и друга, а еще в покушении на убийство семи человек. По версии следствия, он хотел избавиться от родственников и завладеть их имуществом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.