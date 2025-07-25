У погибшего при крушении Ан-24 главного инженера РЖД остались жена и дочь

У главного инженера РЖД из Хабаровска Дмитрия Лапшова, которых погиб при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, остались жена и трехлетняя дочь, сообщают «Известия» .

Специалист в день катастрофы летел в командировку. В память о нем коллеги организовали мемориал, куда приносят цветы.

Один из коллег главного инженера рассказал, что для Лапшова это была обычная командировка. А коллектив узнал об авиакатастрофе из СМИ и соцсетей.

«Семья в шоке находится до сих пор. Он был высоким специалистом своего дела, действительно профессионал с большой буквы, отмеченный медалями, наградами», — подчеркнул коллега.

Утром 24 июля пассажирский Ан-24 вылетел из Благовещенска и пропал с радаров. Вскоре его нашли на горе, самолет потерпел крушение. На борту судна находились, по предварительным данным властей, 42 пассажира (пятеро детей) и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли все.

Среди погибших были и пять сотрудников РЖД. Они летели в командировку, на отдых и из отпуска.