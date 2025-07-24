Летели в командировку и отпуск: 5 сотрудников РЖД погибли при крушении Ан-24

В крушении пассажирского самолета Ан-24 погибли пять сотрудников РЖД, одни летели в командировку, другие в отпуск. Еще одна семья возвращалась после отдыха домой, сообщает пресс-служба компании.

В служебную командировку этим рейсом летели заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен (38 лет) и главный инженер строительно-монтажного треста № 16 АО «РЖДстрой» (г. Хабаровск) Дмитрий Лапшов (43 года)

В отпуск с семьей отправился ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергей Шиян (32 года)

Из отпуска обратно в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина»: завотделением — врач акушер-гинеколог Галина Найденова (65 лет) и врач функциональной диагностики Алексей Найденов (64 года).

РЖД пообещало оказать семьям погибших материальную помощь.

Утром 24 июля пассажирский Ан-24 вылетел из Благовещенска и пропал с радаров. Вскоре его нашли на горе, самолет потерпел крушение. На борту судна находились, по предварительным данным властей, 42 пассажира (пятеро — дети) и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту.

Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.