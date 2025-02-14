У подозреваемой в расчленении экс-мэра Самары внучки мог быть подельник на зоне

У внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской, которая подозревается в убийстве и расчленении своих дедушки и бабушки, мог быть подельник. Это ее возлюбленный Виталий Лукин, отбывающий 10-летний срок за вымогательство в особо крупном размере, сообщает Mash .

Бельская познакомилась с Лукиным благодаря матери, которая попала в одну камеру с преступником. Она рассказала ему о дочери, а затем познакомила пару. У них получилась романтика по переписке, а потом Бельская приносила возлюбленному передачки.

В какой-то момент Лукин придумал для второй половины историю с огромным долгом и попросил ее найти деньги. Она попросила средства у бабушки и дедушки, но получила отказ. После убийства девушка в спешке продавала имущество родственников.

На данный момент работы по поиску тел Тархова и его супруги продолжаются на полигоне «Преображенка». Очищено около 10 тыс. кв. м территории, но безрезультатно. Отходы перебирали вручную.

Тела Тарховых начали искать 5 февраля. По подозрению в расчленении дедушки и бабушки задержали их внучку. Девушка могла развести части тел по мусорным контейнерам в разных частях Самары.

Ранее Mash сообщал, что тела убитых Тарховых могли растворить в кислоте, в этом случае найти их почти невозможно. Если тела не растворили, то и части найти будет очень сложно, так как они могут затеряться в тоннах мусора.

Тархов был главой Самары четыре года — с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в настоящее время отбывает семилетний срок за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.