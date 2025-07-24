У пилота разбившегося Ан-24 сегодня должен был пройти суд по делу о наркотиках

«112»: у пилота разбившегося Ан-24 сегодня пройдет суд по делу о наркотиках

У второго пилота потерпевшего крушение в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 Кирилла П. 24 июля должен был пройти суд по административному делу о наркотиках, утверждает «112» . Заседание назначено на сегодняшний вечер — теоретически, летчик мог даже успеть на процесс, если бы не разбился вместе с десятками пассажиров.

Как пишет издание, Кирилл проходил по делу об отказе медицинского освидетельствования в связи с употреблением наркотиков или психотропных веществ. Материал рассматривался с конца мая, летчику грозили штраф в 5000 рублей или арест на 15 суток.

Очередное рассмотрение дела Кирилла П. должно было пройти в Октябрьском районном суде Иркутска сегодня в 17:45, утверждают журналисты.

Пассажирский самолет Ан-24 пропал с радаров утром 24 июля в Амурской области. Он выполнял рейс из Благовещенска в Тынду. Предварительно, на борту находилось 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Позже власти подтвердили, что авиалайнер потерпел крушение в Тындинском округе.

По предварительным данным, все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 в Амурской области погибли, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.