«Ты грязный бомж»: в Подмосковье женщина избивает и обзывает внука на прогулках

Жители ЖК в Подмосковье пожаловались на женщину, избивающую внука на прогулках

Жители одного из ЖК в Подмосковье заявили, что на детской площадке часто гуляет бабушка с годовалым малышом, которая бьет и обзывает мальчика, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Жалобы поступают из ЖК «Самолет» в Люберцах. Пожилая женщина издевается над ребенком на регулярной основе, пожаловались очевидцы. Одну из таких прогулок сняла на видео соседка, кадры попали в общедомовой чат.

«Смотри, ты испачкал коляску. Ты грязный бомж, даже хуже», — слышатся на видеозаписи возгласы бабушки.

Главную героиню видео сразу же узнали соседи по этажу. Они рассказали, что неадекватная женщина била мальчика ботинком по голове за то, что тот его не снял. Также есть свидетели, как бабушка кричала на ребенка в одном из магазинов.

«Она и в коридоре орет как ненормальная и днем, и ночью. Мальчик тоже орет, и она на него. Мать постоянно на работе, она с ребенком сидит», — пояснили соседи.

Некоторые жильцы после увиденных кадров подали коллективное заявление в СК и прокуратуру, попросив проверить семью. Жители боятся, что у бабушки есть психические отклонения, поэтому ее внук находится в опасности.