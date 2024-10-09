TWZ: сбитый российский «Охотник» был вооружен новой бомбой

Сбитый в зоне СВО новейший российский беспилотник «Охотник» был оснащен как минимум одной высокоточной планирующей бомбой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на обозревателя издания TWZ Томаса Ньюдика.

Эксперт сделал такие выводы после того, как увидел опубликованные снимки БПЛА. На фото он разглядел носовой обтекатель УМПБ Д-30СН.

Ньюдик уверен, что перед тем, как БПЛА был сбит, он совершал испытательный боевой полет. Его, в свою очередь, якобы проводили для тестирования дрона в условиях боевых действий.

Обозреватель назвал УМПБ Д-30СН новым оружием, разработанным, предварительно, из-за потребности в недорогом и точном дистанционном оружии. По его словам, по характеристикам данную бомбу можно сравнить со снарядом GBU-39, который находится на вооружении у американской армии.

Ранее стало известно, что обломки российского «Охотника», который сбил в зоне СВО отечественный истребитель Су-57, были вывезены с места падения украинской стороной. В дальнейшем дрон планируется тщательно изучить, в этом в том числе заинтересован Запад.

Военный эксперт Олег Глазунов считает, что анализ обломков «Охотника» может открыть ВСУ способ для борьбы с подобными БПЛА. По его словам, успех исследования будет зависеть от состояния сбитого дрона.