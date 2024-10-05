Российские военнослужащие потеряли новейший ударный беспилотник в зоне СВО

сегодня в 17:44

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские солдаты потеряли новейший отечественный ударный беспилотник С-70 «Охотник» в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

Он подчеркнул, что инцидент произошел под Константиновкой в ДНР. По предварительной информации, беспилотник был сбит российским истребителем Су-57, с борта которого и осуществлялось управление «Охотником».

По мнению Коца, произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым. Экипаж истребителя был вынужден сбить его ракетой «воздух-воздух».

При этом военкор добавил, что украинским боевикам не удастся извлечь что-то полезное из российского беспилотника, так как «Охотник» оборудован механизмом самоликвидации.

Ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ с поврежденной пушкой продолжил выдавливать украинских военнослужащих из Угледара, который находится под полным контролем Вооруженных сил РФ.