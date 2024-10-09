Forbes: Украина вывезла обломки сбитого российского «Охотника» для изучения

Обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник» вывезла с места падения украинская сторона для дальнейшего изучения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на обозревателя американского журнала Forbes Дэвида Хэмблинга.

По мнению журналиста, Запад заинтересовался материалами, из которых изготовлен отечественный БПЛА, особенностями его конструкции. Как считает Хэмблинг, анализ этих данных поможет понять, как Россия смогла настолько далеко продвинуться по части разработки летательных аппаратов.

Журналист отмечает, что БПЛА С-70 «Охотник» был разработан вместе с Су-57. Вероятно, он может быть изготовлен из тех же материалов. Если западные аналитики смогут разгадать тайну его малозаметности, то они смогут продвинуться на пути решения вопроса о том, как победить Су-57.

Ранее новейший российский БПЛА С-70 «Охотник» был потерян в зоне СВО. Предварительно, он был сбит под Константиновкой в ДНР российским истребителем Су-57, так как стал неуправляемым.